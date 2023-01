Castilho exalta torcida do Ceará e fala sobre protestos: "Estamos blindados"

O meia, que saiu de campo aplaudido e teve o nome gritado pela torcida na goleada sobre o Pacajus, enfatizou que o foco do grupo de jogadores está no trabalho dentro de campo

Ao ser substituído no segundo tempo da goleada do Ceará por 4 a 0 sobre o Pacajus, Guilherme Castilho foi aplaudido e teve seu nome gritado pela torcida alvinegra no Presidente Vargas. O momento, segundo o atleta em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 27, foi de felicidade.

“Muita felicidade. Não é muito comum um atleta sair de campo e a torcida gritar o nome. Encaro com muita felicidade, mas muita responsabilidade também. Nossa torcida apoia e faz a diferença, a gente sente isso dentro de campo. Quando estamos com eles ajuda bastante. É responsabilidade de continuar trabalhando para dar alegria ao nosso torcedor”, enfatizou.

Protestos da torcida do lado de fora

Se dentro do estádio houve apoio, fora dele o clima foi de pressão. Um aglomerado de torcedores, que não entraram no PV para assistir a partida, protestaram do lado de fora da praça esportiva contra a atual diretoria do Alvinegro de Porangabuçu. De acordo com Castilho, o grupo de jogadores está ciente de todo contexto, mas o foco está voltado para o trabalho dentro do campo.

"Se eu falar que a gente não está sabendo, é mentira. Estamos sabendo, sim. Mas temos a cabeça boa, estamos blindados em relação a isso. Nosso trabalho tem que ser aqui, nosso foco tem que ser dentro de campo e a gente está trabalhando bastante, o grupo está unido, todos com o mesmo pensamento de ajudar o Ceará. Tenho certeza que durante o ano vamos conquistar grandes coisas", enfatizou.