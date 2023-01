Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra o Maracanã pelo Cearense

Equipes se enfrentam neste sábado, 28, no Estádio Presidente Vargas, em jogo da terceira rodada do certame estadual

Após aplicar uma goleada por 4 a 0 no Pacajus nesta quarta-feira, 25, o Ceará já foca no próximo compromisso pelo Campeonato Cearense 2023. No sábado, 28, o time alvinegro recebe o Maracanã no Estádio Presidente Vargas, em jogo da terceira rodada do certame estadual.

Com isso, o Vovô já iniciou a venda dos ingressos para o confronto. O anúncio foi feito pelo próprio clube na tarde desta quinta-feira, 26. O torcedor que deseja assistir ao duelo pode comprar seu bilhete a partir de R$ 15. Além disso, o check-in para sócios também já está disponível.

O confronto, marcado para iniciar às 16h, marca o encontro entre dois times que estão com 100% de aproveitamento no Campeonato Cearense. Enquanto o Ceará venceu Guarani de Juazeiro e Pacajus, o Maracanã bateu Caucaia e Barbalha.

Confira os pontos de vendas e valores dos ingressos para Ceará x Maracanã:

Torcida do Ceará

Setor Azul - R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia);

Setor Laranja - R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia);

Setor Amarelo - R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia);

Torcida visitante

Setor Marrom - R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia);

(Venda somente nas bilheterias do PV)

