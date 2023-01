Castilho explica o motivo de ter jogado pouco em 2022 e diz: "Quero muito ajudar"

Após o jogo contra o Pacajus, pelo qual foi titular e marcou gol, Castilho revelou que sofreu com problema no púbis na última temporada, situação que o impossibilitou de render o máximo em campo

Principal destaque na goleada do Ceará sobre o Pacajus na última quarta-feira, 25, pelo Campeonato Cearense, Guilherme Castilho revelou, em entrevista coletiva, que tem o desejo de apresentar sua melhor versão como jogador nesta temporada, já que no último ano, segundo o meia, não conseguiu render o esperado por problema de lesão.

Diante do Pacajus, Castilho fez sua primeira partida como titular sob o comando do treinador Gustavo Morínigo. No embate, além de ter marcado um golaço de fora da área — o segundo dele no certame estadual —, ditou o ritmo do jogo com boas articulações e ótimos passes.

“Todo jogador quer estar jogando. Se eu falar que quem tá de fora não está incomodado, é mentira. A verdade é que tem que estar incomodado, porque você tem que querer estar jogando e ajudando. Quero muito ajudar e estar jogando. Te garanto que não só eu, mas todos atletas do grupo possuem o mesmo pensamento, trabalhando muito firmemente para ajudar o Ceará”, disse Castilho.

Castilho explica baixa minutagem em 2022

Maior contratação da história do futebol cearense, Guilherme Castilho chegou ao Vovô sob grandes expectativas. Dentro de campo, porém, o atleta não recebeu muitas oportunidades e teve baixa minutagem. Segundo explicação do meia após o jogo contra o Pacajus, o maior empecilho foi um problema no púbis, tratado por ele durante as férias.

“Fiquei um tempo sem poder render ou ajudar o que eu poderia, e isso foi complicado para mim. Mas graças a Deus eu trabalhei muito nas férias, queria agradecer o pessoal da fisioterapia e do departamento médico, que me deram muita atenção, e também ao meu personal particular, que é nutricionista e me ajudou. Estou podendo evoluir a cada dia. Continuar nessa pegada, trabalhando, para que o Ceará tenha a minha melhor versão durante esse ano”, contou.