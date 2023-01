Conselho Deliberativo do Ceará mantém comissão eleitoral e votação híbrida

Cabe a diretoria executiva do clube, agora, lançar um novo edital nos próximos dias, com os novos prazos e data da eleição.

A assembleia extraordinária do Conselho Deliberativo do Ceará Sporting Club, determinada pela justiça comum, decidiu, na noite desta quinta-feira, 26, por maioria de votos, manter a comissão eleitoral que conduz o pleito do órgão.

A votação foi 77 a favor da manutenção e 59 contra. Com isso, Odésio Aguiar de Castro, José Gonçalves Feitosa, Hidelbrando Malveira e Eduardo Ellery seguem formando a comissão eleitoral para a eleição do Conselho.

Também por maioria de votos (69 a 58), ficou definido que a votação seguirá híbrida, com possibilidade de voto on-line ou presencial.

A diretoria executiva do Ceará agora poderá lançar um novo edital nos próximos dias, com os novos prazos e data da eleição.

Outras determinações

Por ordem da Justiça, as listas completas com os integrantes das chapas concorrentes foram disponibilizadas. Já a lista com os conselheiros aptos a votar, dentro das condições impostas pelo estatuto, deverá ser disponibilizada nesta sexta-feira, 27, dentro do prazo de 10 dias estipulado na última liminar que suspendeu o pleito pela segunda vez.



