Ceará atualiza situação clínica do zagueiro Luiz Otávio; saiba detalhes

O zagueiro tem duas lesões diferentes e realiza tratamento fisioterápico no clube. Departamento médico do Vovô não divulgou o prazo para retorno

Momentos antes da partida entre Ceará e Pacajus, pelo Campeonato Cearense, o departamento médico do Vovô soltou uma nota com atualizações sobre a situação clínica do zagueiro Luiz Otávio, que deixou o campo lesionado ainda no primeiro tempo do duelo diante do Ferroviário, no último domingo, pelo Nordestão.

De acordo com o boletim médico do Alvinegro de Porangabuçu, Luiz Otávio tem, além de uma entorse no joelho direito, uma lesão no menisco lateral. O clube, entretanto, não divulgou um prazo de retorno do atleta, que está realizando tratamento fisioterápico.

Michel Macedo segue em tratamento

Assim como Luiz Otávio, o lateral-direito Michel Macedo também será desfalque do Ceará por lesão. O jogador segue tratando de uma lesão no bíceps femoral da coxa direita e está fora da partida contra o Pacajus nesta quarta-feira, 25.