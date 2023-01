Torcida do Ceará realiza protesto fora do estádio antes de jogo contra o Pacajus

Membros de torcidas organizadas não compareceram nas arquibancadas e pedem renúncia do atual presidente do clube, Robinson de Castro

A torcida do Ceará realiza fora do estádio Presidente Vargas um protesto contra a diretoria do clube. Membros de torcidas organizadas da equipe pedem a renúncia do atual mandatário do clube, Robinson de Castro.

O protesto foi organizado previamente via redes sociais. As torcidas organizadas do Vovô também marcaram de não comparecer nas arquibancadas.

Até o momento da publicação dessa matéria, onde a bola rola para Ceará e Pacajus pelo Estadual, os membros seguem fora da praça esportiva. Alguns torcedores, sem fardamento comum das organizadas, comparecem nas arquibancadas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags