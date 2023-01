Craque do jogo, Castilho comemora goleada do Ceará sobre Pacajus: "A gente precisava"

Autor de um dos gols da goleada por 4 a 0 do Vovô, o volante foi eleito o melhor da partida e comemorou o resultado na beira do gramado

O Ceará se recuperou na temporada ao vencer o Pacajus por 4 a 0 na noite desta quarta-feira, 25, pela segunda rodada do Campeonato Cearense, no Estádio Presidente Vargas. Após o confronto, ainda na beira do campo, o volante Guilherme Castilho comemorou o resultado.

"Graças a Deus a gente saiu com três pontos. A gente precisava. Tivemos dias conturbados, mas trabalhamos firmes. É continuar nessa pegada e, se Deus quiser, ter mais vitórias durante o campeonato”, celebrou.

Autor de um golaço na vitória sobre o Pacajus, Castilho foi escolhido como o “craque do jogo”. O volante afirmou que este prêmio não é só dele, mas do grupo. Na mesma fala, ele aproveitou para relembrar a lesão que o atrapalhou no final de 2022, além de projetar bons resultados na sequência do ano (2023).

"Esse prêmio acho que não é só meu, é do grupo. A gente vem trabalhando bastante. Eu, no final do ano (2022), tive uma lesão no púbis e não pude ajudar como eu queria, e poderia também. Mas isso não é muleta. O que passou, passou. Agora o pensamento é daqui para frente. Tenho certeza que vem grandes coisas pelo ano, para gente botar o Ceará no lugar que merece estar”, finalizou.

