Richardson pondera que derrota para o Ferroviário não define o ano do Ceará

Em entrevista coletiva, o volante do Alvinegro ressaltou que a equipe está em processo de reformulação e que o trabalho está somente no início

Richardson assumiu para si a responsabilidade de falar com a imprensa após a derrota do Ceará por 3 a 0 para o Ferroviário, pela estreia da equipe na Copa do Nordeste. Na entrevista coletiva, que aconteceu nesta terça-feira, 24, o volante do Vovô ressaltou que o revés sofrido para o Tubarão não definirá o que será a temporada.

“Nesse momento de derrota, é sempre mais difícil de falar. Mas eu não vejo problema. Eu deixo claro para o torcedor que não posso prometer grandes jogos, gols, mas o meu máximo eu sempre vou deixar toda vez que eu vestir a camisa. Até por isso tenho muita abertura para vir aqui falar sobre qualquer que seja o assunto”, disse Richardson.

Na análise de Richardson, o Alvinegro fez uma boa partida contra o Ferroviário nos primeiros 20 minutos e manteve-se bem até mesmo após o primeiro gol sofrido na partida. O cenário mudou, de acordo com o jogador, a partir do segundo tento do Tubarão. Para o volante, o adversário ganhou confiança e cresceu de vez no confronto naquele momento do duelo.

“Estamos no início do trabalho, não é esse jogo que vai respaldar o resto da temporada. Estamos encaminhando uma equipe, o professor está testando jogadores, tentando achar a melhor forma de jogar. É compreensível, porque da temporada de 2022 ficamos com poucos jogadores. Nos últimos anos sempre se manteve uma base grande de jogadores e nesse ano é o contrário, temos uma base pequena. Está se implantando um novo trabalho, um novo modelo. Não podemos nos abater por um jogo. Eu frisei no vestiário que cada jogo é uma oportunidade, então o jogo contra o Ferroviário não volta mais, mas temos a oportunidade de reverter esse quadro, fazer um bom jogo quarta-feira e vencer”, completou o volante.