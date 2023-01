Com visto de trabalho renovado, Morínigo é regularizado e pode estrear pelo Ceará

O comandante alvinegro teve o nome publicado no BID da CBF nesta segunda-feira, 23, e, com isso, já pode estar na beira do gramado na próxima quarta-feira, 25, contra o Pacajus

O técnico Gustavo Morínigo está liberado para comandar o Ceará pela primeira vez em uma partida oficial. Na tarde desta segunda-feira, 23, o profissional paraguaio teve o nome publicado no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e, com isso, está apto para estrear no novo clube.

Com o visto de trabalho no Brasil renovado, o treinador alvinegro está regularizado e será novidade já no próximo compromisso do Vovô na temporada. Na quarta-feira, 25, Morínigo comandará o Ceará contra o Pacajus, no Estádio Presidente Vargas, às 20 horas. O confronto é válido pela segunda rodada do Campeonato Cearense.

Na ausência do comandante principal, o responsável por ficar na beira do gramado nos dois primeiros compromissos do Ceará foi Diosnel Burgos, auxiliar de Gustavo Morínigo. O paraguaio treinou a equipe na vitória por 5 a 0 contra o Guarani de Juazeiro e na derrota por 3 a 0 para o Ferroviário.

Demora na regularização de Gustavo Morínigo

Morínigo aguardava a chegada de um documento físico emitido pela Polícia Nacional do Paraguai para poder renovar o visto de trabalho no Brasil. O documento chegou a Fortaleza na última sexta-feira, 20, mas por questões de logística dos Correios, não pôde ser apresentado à Polícia Federal para que a licença do paraguaio fosse renovada.

O visto é um dos documentos necessários para estrangeiros serem registrados no BID da CBF, portanto, a regularização de Morínigo não aconteceu a tempo do profissional estar na beira do campo no duelo diante do Ferroviário, deste domingo, 22.



