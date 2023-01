Morínigo não comanda o Ceará da borda do gramado contra o Ferroviário

Técnico paraguaio não conseguiu ser regularizado por problemas com a documentação para trabalhar no Brasil. Auxiliar Diosnel Burgos vai orientar o Vovô de perto novamente

Ainda não será contra o Ferroviário, domingo, 22, na partida de estreia pela Copa do Nordeste, que o paraguaio Gustavo Morínigo vai comandar o Ceará da borda do gramado. O clube não conseguiu regularizar o treinador a tempo por questões de documentação trabalhista.

Morínigo aguardava a chegada de um documento físico emitido pela Polícia Nacional do Paraguai para poder renovar o visto de trabalho no Brasil. O documento até chegou a Fortaleza nesta sexta-feira, 20, mas por questões de logística dos Correios, não pôde ser apresentado à Polícia Federal para que a licença do paraguaio fosse renovada.

O visto é um dos documentos necessários para estrangeiros serem registrados no BID da CBF, portanto, a regularização de Morínigo não aconteceu. O departamento de futebol do Ceará espera que tudo se resolva até terça-feira, 24.

Com a impossibilidade do titular da comissão técnica em atuar na borda do gramado do PV, o Ceará será novamente comandado por Diosnel Burgos, auxiliar e conterrâneo de Morínigo.

O Vovô encara o Tubarão da Barra domingo, às 18 horas, pela primeira rodada da Copa do Nordeste.



