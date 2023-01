Após derrota para o Ferroviário, Ceará se reapresenta visando o Pacajus

Alvinegro de Porangabuçu enfrenta o Cacique do Vale do Caju nesta quarta-feira, 25, pelo Campeonato Cearense 2023

Sob o comando do técnico Gustavo Morínigo, o elenco do Ceará se reapresentou na manhã desta segunda-feira, 23, em Porangabuçu. Neste domingo, 22, a equipe alvinegra sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Ferroviário na estreia da Copa do Nordeste e precisa retomar a confiança o quanto antes.

Para isso, o Vovô foca no próximo compromisso da temporada. Na quarta, 25, o time recebe o Pacajus no Estádio Presidente Vargas, às 20h. O jogo é válido pela 2ª rodada do Campeonato Cearense 2023.

Durante a representação, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Ferroviário, fizeram um trabalho regenerativo com os profissionais do CESP. O restante do elenco fez uma atividade em campo.

O treino de apronto do Ceará para o jogo contra Cacique do Vale do Caju será realizado na tarde desta terça-feira, 24. Na primeira rodada do certame estadual, o Vovô goleou o Guarani de Juazeiro por 5 a 0 em duelo disputado na Arena Romeirão.

