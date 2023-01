Ceará oficializa a contratação do meia-atacante Chay, ex-Botafogo e Cruzeiro

O novo reforço do Alvinegro de Porangabuçu chega por empréstimo do Botafogo até o fim da temporada de 2023

O Ceará anunciou mais um reforço para a temporada de 2023. Trata-se do meia-atacante Chay, de 32 anos, cedido por empréstimo pelo Botafogo até o fim do ano. O jogador já está na capital cearense, onde realizou exames e foi integrado com os demais jogadores do elenco alvinegro.

"Estou muito empolgado pela oportunidade de estar chegando a este grande clube que é o Ceará. Feliz e espero poder estar ajudando", disse o meia em vídeo divulgado pelo Vovô.

Chay ganhou destaque no cenário nacional após boas atuações com a camisa do Botafogo na Série B de 2021, marcando 8 gols e dando 8 assistências em 31 jogos da campanha que culminou com o título da equipe carioca.

Na última temporada, Chay defendeu as cores do Cruzeiro, também por empréstimo, e disputou apenas seis partidas, sem assinalar nenhum gol. Após o período no clube mineiro, o meia retornou ao Botafogo, mas, por não estar nos planos do técnico Luís Castro, acabou sendo negociado.

Além de Chay, o Alvinegro já anunciou seis contratações para 2023: O zagueiro Tiago Pagnussat, os laterais-esquerdos Willian Formiga e Danilo Barcelos, o volante Caíque Gonçalves, os meias Arthur Rezende, Jean Carlos e o atacante Luvannor.