Ceará negocia empréstimo de João Victor ao Tokyo FC, do Japão

O Ceará deve acertar a saída do atacante João Victor nos próximos dias, apurou o Esportes O POVO. Com contrato até 2025, o jovem jogador tem conversas avançadas para reforçar o Tokyo FC, do Japão, por empréstimo com opção de compra. Além disso, o Vozão deve receber compensação financeira pela negociação.

Tido como uma promessa da base alvinegra, o atleta de 18 anos não vem sendo aproveitado no time profissional do Ceará e uma ida ao Japão é vista com bons olhos.

O jogador, inclusive, está inscrito na Copinha 2023, mas sua presença não é garantida. Alisson Henry, técnico do sub-20 do Ceará, comentou sobre a inscrição do ponta na competição e confirmou que ele negocia com o futebol asiático.

“O João Victor está inscrito na Copa São Paulo, ele tem treinado conosco. Mas o João Victor, de fato, tem negociações sendo tratadas, e hoje a gente não tem essa certeza de que o João possa viajar para a copa", disse.

João Victor no Ceará

Rápido e habilidoso, o ponta chamou a atenção da torcida alvinegra pelo desempenho na base, que o fez ser promovido para o time profissional do Ceará ainda em 2021, quando tinha 16 anos. Ele disputou algumas partidas pelo Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e até mesmo pelo Brasileirão.

Desde então, o jogador voltou a atuar nas categorias de base, mas continuou sendo relacionado entre os profissionais. João Victor ainda não marcou gols em 10 partidas realizadas no profissional e soma uma assistência na carreira, sendo o oGol. Ele ainda soma convocações para a Seleção Brasileira Sub-17 e chegou a ser sondado no mercado nacional.

Neste ano, o atleta de 18 anos atuou em três partidas pelo profissional, mas não assinalou gols ou assistências.

Com informações de Horácio Neto.

