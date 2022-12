Eleição do Conselho Deliberativo do Ceará ganha nova data e irá ocorrer no dia 23 de janeiro

A diretoria executiva do Ceará definiu uma nova data e a eleição do Conselho Deliberativo do clube irá ocorrer no dia 23 de janeiro de 2023, às 21h30min, em sistema híbrido. A votação inicialmente ocorreria no dia 15 de dezembro, mas a justiça comum suspendeu o evento após a chapa "Conselho de Todos" alegar que a comissão eleitoral do pleito não repassou a lista completa de sócios-proprietários do time com seus respectivos contatos e omitiu quais estão adimplentes, ou seja, aptos a votar.

Serão votados os novos integrantes para os cargos de presidente, 1º vice-presidente, 2º vice-presidente, secretário-geral, secretário-adjunto e presidente de honra do Conselho Deliberativo do clube. O mandato terá validade de 2023 a 2026, substituindo a atual composição, que tem como presidente Evandro Leitão e comandou o Conselho de 2019 a 2022.

A chapa "Conselho de Todos" é composta por Danilo Lopes (presidente) por Raimundo Cavalcante (1º vice-presidente), Herbet Gonçalves (2º vice-presidente), Joathan Machado (secretário-geral), Haendel Vieira (secretário-adjunto) e Ioneda Benevides (presidente de honra).

Já a chapa "Conselho Independente" é composta por Jamilson Veras (presidente), Daleno Taumaturno (1° vice-presidente), Augusto César (2° vice-presidente), Márcio Forti (secretário-geral), João Gualberto (secretário-adjunto) e Castelo Camurça (presidente de honra).



