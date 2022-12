Apresentado, Arthur Rezende fala sobre Arthur Cabral: "Espero conquistar o que ele conquistou"

Um dos reforços do Ceará para a temporada de 2023, o meio-campista Arthur Rezende foi apresentado em Porangabuçu nesta quarta-feira, 21. Em entrevista coletiva, o jogador de 28 anos comentou sobre o acerto com o Vovô.

Com contrato junto ao Alvinegro de Porangabuçu até o final de 2023, o meia tem o desejo de ter uma passagem vitoriosa pelo Ceará. Para isso, ele relembrou o desempenho de Arthur Cabral, seu xará, no Vovô. O ex-atacante alvinegro foi Campeão Cearense em 2018 e marcou 29 gols. Hoje, Cabral atua na Fiorentina, da Itália.

"Como foi meu xará e saiu daqui muito bem, espero poder fazer uma grande temporada e poder conquistar o que ele conquistou aqui no Ceará", disse.

Ainda na coletiva, Arthur Rezende detalhou seu posicionamento em campo e revelou quais funções já fez na carreira.

"Já fiz várias funções no meio-campo, tenho facilidade para isso. Nos últimos anos me adaptei como segundo volante ou terceiro homem do meio-campo, gosto de ajudar na saída de bola, armar a jogada, chegar na área. Posso fazer todas as funções. O que o professor optar, pelas características do time, vou dar o meu melhor", explicou.

Segundo reforço anunciado pelo Ceará para a próxima temporada, o meia também comentou sobre a primeira conversa com o técnico paraguaio Gustavo Morínigo e com o elenco alvinegro.

"Os primeiros contatos foram muito bons. Parece ser um cara gente boa, tranquilo, mas que exige bastante. As primeiras impressões foram as melhores. Questão de grupo, trabalhei com o Willian Formiga, o restante conheço mais de jogar contra, como Jean (Carlos) e Caíque", revelou o meia.

