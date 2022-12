Reforço do Santos, Messias fala sobre passagem no Ceará: "É natural o torcedor ter desconfiança"

O defensor também revelou que levou "um susto" ao ter conhecimento da procura do Santos em contar com ele para a próxima temporada

O zagueiro Messias foi oficialmente apresentado como novo reforço do Santos nesta terça-feira, 20. Em primeira entrevista coletiva, o ex-defensor do Ceará falou sobre o rebaixamento do ex-clube para a segunda divisão e que pretende conquistar a confiança do torcedor santista da melhor maneira possível.

“Acredito que é natural o torcedor ter desconfiança. Infelizmente fui rebaixado com o Ceará, mas espero conquistar a confiança da torcida com o dia a dia de trabalho, com jogos, títulos. Ninguém conquista a confiança de ninguém de imediato por palavras. Tudo que eu falo aqui pode entrar em um ouvido e sair pelo outro. Com atitudes e atuações dignas acredito que vou conquistar a confiança”, falou.

Zagueiro revela "susto" com procura do Peixe

O defensor também revelou que levou "um susto" ao ter conhecimento da procura do Santos em contar com ele para a próxima temporada.

"Infelizmente não tivemos um ano muito bom no Ceará, acabamos rebaixados. Mas pude sair de um time grande e ir para outro ainda maior, mesmo sendo rebaixado no Brasileiro. Quando meu agente me mandou mensagem, falando que tinha uma procura do Santos através do Falcão, levei até um susto. Fiquei muito feliz. Estava viajando com a família, descansando um pouco. Mas na hora já disse que podia prosseguir nas negociações. Graças a Deus isso se concretizou, estou aqui, e vou dar o meu melhor para honrar essa camisa", disse.

