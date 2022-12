Ex-Ceará, Messias escolhe número 24 no Santos por Kobe Bryant e cita "preconceito ultrapassado"

Nesta terça-feira, 20, o zagueiro Messias foi apresentado oficialmente como jogador do Santos. O defensor deixou o Ceará após rebaixamento para a Série B e assinou com o clube da Baixada Santista até o final de 2025.

Durante a coletiva de apresentação, o atleta de 28 anos explicou que a escolha pelo número 24 passa por uma admiração ao jogador de basquete Kobe Bryant e repudiou qualquer tipo de preconceito. A numeração é alvo de críticas no Brasil por conta do jogo do bicho, que associa o número ao animal veado.

"Eu sou um fã do Kobe, li alguns livros dele já. Ele se eternizou com esse número, o 24. Fiz a escolha pelo 24. Acho que hoje em dia no nosso país temos um pouco de preconceito com esse número, mas isso já é ultrapassado", comentou.

Em outro momento da entrevista, Messias também falou sobre sua reta final no Ceará e revelou que quer conquistar a confiança do torcedor do Santos.

"Eu acredito que é natural do torcedor ter essa desconfiança. Infelizmente, fui rebaixado com o Ceará. Mas espero conquistar essa confiança do torcedor. Ninguém conquista a confiança de ninguém de imediato, com palavras. Quero conquistar a confiança do torcedor com trabalho", disse o zagueiro.

Passagem pelo Vovô

Messias chegou ao Ceará em março de 2021 e realizou 95 partidas, com três gols e uma assistência. Ele foi comprado pelo Alvinegro de Porangabuçu junto ao América-MG por R$ 2 milhões.

