Mendoza, do Ceará, aceita proposta e se aproxima de acerto com Santos

Um dos principais nomes do Ceará em 2022, o atacante Steven Mendoza não permanecerá em Porangabuçu na próxima temporada: o Santos realizou proposta e finaliza os últimos detalhes para concretizar a aquisição do colombiano, que assinará contrato por três anos. A informação foi divulgada pelo ge e confirmada pelo Esportes O POVO.

O camisa 10 chegou a ser sondado pelo São Paulo por indicação de Rogério Ceni, mas foi o Peixe que conseguiu chegar a um acordo com o Vovô. As partes trabalham nos trâmites burocráticos para o desfecho da operação.

Mendoza já teve passagem pelo futebol paulista em 2015, quando vestiu a camisa do Corinthians, e ficou satisfeito com a oferta do time santista, que será comandado por Odair Hellmann no próximo ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O colombiano, artilheiro alvinegro em 2022, com 20 gols, tinha contrato até o final de 2023, com salário alto para a nova realidade do time de Porangabuçu, o que dificultava a permanência. Além disso, o número de gols neste ano desperta a atenção no mercado.

O jogador de 30 anos foi adquirido pelo Vovô em 2021 por 600 mil euros (cerca de R$ 4 milhões na cotação da época). No total, foram 96 partidas disputadas, 24 gols anotados e 9 assistências.

O Ceará passa por reformulação em diversos setores após a queda para a Segunda Divisão nacional, o que ocorrerá também no elenco, entre atletas fora dos planos e em fim de contrato, além de jogadores com vencimentos mensais elevados.

Atualizada às 16h36min





Tags