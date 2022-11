São Paulo faz sondagem por Mendoza, atacante do Ceará

Colombiano de 30 anos tem contrato com o Vovô até a próxima temporada, mas salário alto dificulta permanência para a Série B. Tricolor do Morumbi demonstra interesse

O final da temporada do futebol brasileiro e a definição dos rumos dos clubes para 2023 deram início às movimentações no mercado da bola. Rebaixado para a Série B, o Ceará deverá ter algumas peças do elenco como alvos de outras equipes. Um deles é o atacante Steven Mendoza, que foi sondado pelo São Paulo. A informação foi divulgada inicialmente pelo Canal do Nicola e confirmada pelo Esportes O POVO.

O colombiano, artilheiro alvinegro em 2022, com 20 gols, tem contrato até o final de 2023, mas tem salário alto para a nova realidade do time de Porangabuçu, o que dificulta a permanência. Além disso, o número de gols neste ano desperta a atenção no mercado.

Diante disso, o São Paulo, comandado por Rogério Ceni, entrou em contato com o estafe do camisa 10 para demonstrar interesse na contratação. Ainda não houve avanço nas conversas, mas a equipe do Morumbi é bem avaliada pelo atacante. De férias, Mendoza, inclusive, esteve na capital paulista no último fim de semana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ceará anuncia Albeci Júnior como novo diretor de futebol

Ceará oficializa saída do executivo de futebol Sérgio Dimas

Ceará marca eleições do Conselho Deliberativo para dezembro

A situação do jogador no Vovô, porém, ainda está indefinida. O clube recusou algumas ofertas do exterior pelo colombiano ao longo dos últimos dois anos e só deve aceitar liberá-lo por venda, com cifras consideradas satisfatórias. Mendoza não tem interesse de disputar a Série B e pretende encontrar novo destino.

Velocista e driblador, atacante costuma levar vantagem nos embates diretos contra os defensores e se encaixa nas características pretendidas pelo treinador do Tricolor paulista para os homens de frente. Mendoza figurou no top-10 de principais dribladores do Brasileirão, segundo o FootStats.

O colombiano de 30 anos foi adquirido pelo Vovô em 2021 por 600 mil euros (cerca de R$ 4 milhões na cotação da época). No total, foram 96 partidas disputadas, 24 gols anotados e 9 assistências.

O Ceará passa por reformulação em diversos setores após a queda para a Segunda Divisão nacional, o que deve chegar ao elenco nos próximos dias, entre atletas fora dos planos e em fim de contrato, além de jogadores com vencimentos mensais elevados.

Tags