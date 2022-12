Ceará conquista tetracampeonato cearense de futsal com goleada sobre Jijoca

O Ceará brilhou na manhã deste domingo, 4 de dezembro, na final do Campeonato Cearense de Futsal. O Vozão goleou a equipe de Jijoca por 4 a 2 e garantiu seu tetracampeonato estadual. Rafinha, Luquinhas e Juninho (duas vezes) foram quem marcaram e garantiram a emoção da torcida alvinegra.

Com o título, o Alvinegro encerrou a temporada de 2022 com duas conquistas. Além do Campeonato Cearense, o Vozão venceu a Copa Estado também contra o Jijoca. No ano, a equipe de Porangabussu ainda foi vice-campeã da Copa do Nordeste e terceiro lugar na Taça Brasil Divisão Especial.

Apesar da temporada vitoriosa nas quadras, a modalidade pode ser descontinuada no Vovô. Isso porque, com o rebaixamento do time masculino para a Série B do Campeonato Brasileiro, foi anunciada a saída do futebol feminino devido à nova realidade financeira apresentada pelo clube.

Com as arrecadações reduzidas, o projeto de futsal também pode ser paralisado para 2023.



