Morínigo despista sobre possível negociação do Ceará com goleiro paraguaio

Questionado na apresentação oficial como técnico do Ceará, Morínigo disse não saber do assunto. Aguilar tem contrato se encerrando com o Olímpia-PAR em dezembro

O técnico Gustavo Morínigo desconversou sobre uma possível negociação do Ceará com o goleiro paraguaio Alfredo Aguilar, que atua no Olímpia e serve à seleção do Paraguai.

A informação de que o goleiro estaria próximo de fechar com o Vovô partiu do ex-jogador, que vestiu a camisa do Ceará, e hoje comentarista Maxi Biancucchi. No Twitter, o argentino escreveu que Aguilar estava muito próximo do alvinegro cearense.

Questionado na apresentação oficial como técnico do Ceará, Morínigo foi sucinto: “Não sei nada. Conheço o Alfredo, jogou muito tempo no Paraguai, é goleiro da seleção, mas realmente, até agora, nada”.

Aguilar tem contrato se encerrando com o Olímpia-PAR em dezembro, segundo o portal Transfermarkt. A última partida dele foi em 16 de outubro. Ele é goleiro reserva do Paraguai, tendo participado das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar.



