Erivelton Viana e Boiadeiro anunciam saída do time feminino do Ceará

Com rebaixamento do time masculino do Vovô, que interfere diretamente na situação financeira do clube, condição do elenco feminino para 2023 é incerta

O treinador Erivelton Viana e o auxiliar técnico Boiadeiro anunciaram nesta terça-feira, 29, a saída do time feminino do Ceará. Ambos os profissionais ocupavam os respectivos cargos desde o final da temporada 2021, quando o grupo foi campeão cearense. De lá para cá, as Alvinegras alcançaram o acesso à Série A1 do Campeonato Brasileiro e também conquistaram o título do Brasileirão Série A2 2022, além do vice no Estadual nesta temporada.

O desligamento dos profissionais ocorre enquanto o clube atravessa uma situação difícil na modalidade. Após o descenso da equipe masculina para a Série B do Campeonato Brasileiro, o time se viu em uma delicada situação financeira para 2023, já que as arrecadações devem diminuir. Com uma nova realidade, o clube ainda não sabe em definitivo se conseguirá manter projetos do futebol feminino e do futsal.



O Esportes O POVO apurou que o Ceará tem buscado fortalecer financeiramente os laços com os patrocinadores para não desistir em definitivo da modalidade. O clube foi aconselhado por membros de outros times da Série A1 a montar uma equipe forte para a disputa do torneio sob a alegação que, caso entre na competição com uma equipe com poucos recursos, pode levar grandes goleadas, já que os adversários da nova divisão estão se fortalecendo cada vez mais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Mendoza, do Ceará, aceita proposta e se aproxima de acerto com Santos

Ceará acerta compra do zagueiro David Ricardo; saiba detalhes

Ceará busca resolver futuro de atletas com contrato para iniciar reformulação do elenco

Vivendo uma situação incerta, membros do Vovô já chegaram a buscar a CBF para saber o que ocorreria caso o clube desistisse de disputar a Série A1 com o time feminino. A entidade deu um prazo para que o clube diga em definitivo se vai mesmo sair do campeonato ou não. Enquanto não responde a CBF, o Alvinegro tenta salvar a equipe com ajuda dos patrocinadores.

Leia a coluna de futebol feminino do O POVO+

Tags