Gustavo Morínigo chega e conhece sede do Ceará

Treinador conheceu toda a estrutura do Ceará e já iniciou o planejamento para a temporada 2023. Restante da comissão técnica deve chegar em dezembro

O novo técnico do Ceará, Gustavo Morínigo, chegou a Fortaleza na madrugada desta terça-feira, 29. Pela manhã, o paraguaio visitou a sede do Vovô, em Porangabuçu, e se reuniu com dirigentes.

Morínigo conheceu toda a estrutura do Ceará e já iniciou o planejamento para a temporada 2023 com o diretor de futebol, Albeci Júnior, e o executivo de futebol, Juliano Carmargo. Durante a tarde, novas reuniões estão programadas.

O treinador será apresentado oficialmente como técnico do Ceará nesta quarta-feira, 30. O auxiliar Dionel Burgos, também paraguaio, e o preparador físico Martín Paolorosso, argentino, ainda não chegaram e devem comparecer apenas na apresentação do elenco, marcada para 16 de dezembro.

Morínigo tem contrato com o Ceará até dezembro de 2023. O treinador foi contratado por ter experiência na Série B do Brasileiro, inclusive tendo um acesso com o Coritiba, em 2021.



