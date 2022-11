Morínigo explica escolha pelo Ceará: "Foi um projeto muito bom que me apresentaram"

O técnico paraguaio falou pela primeira vez como novo comandante do Alvinegro de Porangabuçu. Ele foi anunciado pelo clube nesta terça-feira, 22

O Ceará já definiu e anunciou o novo treinador para a temporada de 2023. O paraguaio Gustavo Morínigo, de 45 anos, foi confirmado pelo Alvinegro de Porangabuçu na noite desta terça-feira, 22, e irá comandar a equipe na Série B do Campeonato Brasileiro, Cearense e Copa do Brasil. No dia seguinte ao anúncio, o comandante falou pela primeira vez.

Gustavo Morínigo revelou o sentimento de acertar com o Vovô para a próxima temporada e comparou o passo dado na carreira. O técnico ainda aproveitou a oportunidade para elogiar a torcida do Ceará:

Sobre o assunto Lateral Nino Paraíba acerta saída do Ceará

Ceará anuncia contratação do técnico Gustavo Morínigo

Ceará consegue efeito suspensivo para multa, mas perda de mandos são mantidas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Primeiramente, estou muito feliz e contente com esse passo que dou em minha carreira. É um passo que eu queria dar. O Ceará é um clube que gosto muito. Logo quando olhei e enfrentei, quando estive dirigindo o Coritiba, tive prova da força que tem a sua torcida”, disse.

Para explicar a escolha pelo time cearense, o treinador paraguaio elogiou o projeto apresentado pelo Ceará. Morínigo ainda agradeceu a confiança depositada pela diretoria e acredita que o clube terá êxito no futuro:

“Foi um projeto muito bom que me apresentaram. Não duvidei em nenhum momento e também agradeço pela total confiança de toda a diretoria. Sei que é um momento complicado, difícil, porque tivemos o rebaixamento após muito tempo competindo na Série A. Estou confiando nesse compromisso total e sei que lá na frente vamos conseguir êxito”, finalizou.

Tags