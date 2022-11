Ceará consegue efeito suspensivo para multa, mas perda de mandos são mantidas

Relator do julgamento que será realizado novamente pelo Pleno do STJD concedeu parcialmente o pedido feito pelo Ceará. processo se refere ao episódio ocorrido na partida contra o Cuiabá, na Série A

O Ceará conseguiu um efeito suspensivo para o pagamento da multa de R$ 100 mil imposta pelo STJD, devido à invasão de campo e atos de violência ocorridos na partida contra o Cuiabá, válida pela 32ª rodada da Série A de 2022.

Em contrapartida, o relator do processo que será julgado novamente — porque o Ceará recorreu — no Pleno do STJD, Maurício Neves Fonseca, negou a liminar para a perda de mandos de campo e com portões fechados. O pedido do Vovô, portanto, foi atendido apenas de forma parcial.

Ainda não há data definida para o julgamento no Pleno. A 5ª comissão disciplinar apenou o Ceará, em 28 de outubro, com a perda de seis mandos de campo e com portões fechados e o clube já cumpriu dois, porém jogando no Castelão, sem torcida.

Isso foi possível porque sem a publicação do acórdão, que detalha a decisão dos auditores, o clube seguiu a liminar concedida antes mesmo do primeiro julgamento, que apenas fechava os portões do Castelão. A CBF foi consultada pelo Ceará e validou a interpretação.

Se o Pleno mantiver a punição, o Alvinegro deverá cumprir o restante da pena em competições realizadas pela CBF, o que engloba a Copa do Nordeste.

A multa pecuniária está suspensa até um novo julgamento.



