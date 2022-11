Eleições no Ceará: Danilo Lopes defende voto para sócios e diretoria remunerada

Em entrevista ao Esportes O POVO, o candidato à presidência do Conselho Deliberativo do Vovô falou que é preciso reaproximar a torcida com o clube e destacou a importância de remunerar cargos da diretoria para profissionalização interna

Candidato à presidência do Conselho Deliberativo do Ceará, Danilo Lopes, da chapa de oposição “Conselho de Todos”, concedeu entrevista ao Esportes O POVO e falou sobre as ideias que pretende colocar em prática caso seja eleito. O dentista enfatizou, também, sobre a necessidade de uma reaproximação entre torcida e clube para que o Vovô volte a prosperar.

Danilo enfatizou que a chapa não tem intenção de excluir ninguém, e sim de promover união entre todos os conselheiros para que haja um direcionamento mútuo em relação ao futuro do clube. “A torcida está precisando de uma esperança, mas a torcida quer renovação também. Então a gente tem essa resposta, esse espírito de renovação e esperança para a torcida”, disse.

Para o dentista, uma das primeiras mudanças que devem ocorrer no Conselho é deixá-lo mais democrático. “Que as pessoas não se apeguem ao cargo, que pense o Ceará como um clube eclético, do povo. As decisões devem ser tomadas baseadas com o Conselho ouvindo o torcedor também, estar mais perto do torcedor”, ressaltou.

Revisão estatutário e direito de voto para o sócio-torcedor

Danilo não escondeu a sua insatisfação com o atual modelo do estatuto do Ceará. Em relação ao tema, o candidato reforçou que é necessário uma revisão estatutário para deixar o Alvinegro de Porangabuçu mais profissional. Além disso, o dentista falou sobre a importância de uma fiscalização mais intensa no aspecto financeiro do clube.

“O estatuto está obsoleto em relação ao crescimento que o futebol teve. É preciso ter, também, uma maior fiscalização, principalmente isso, dos controles financeiros do clube. A gente quer fazer com que o Conselho venha a ser realmente atuante. Esse último mandato ele não foi tão atuante como imaginávamos”, contou.

Em relação ao direito do sócio-torcedor votar em eleições do clube, sobretudo que envolvam a diretoria executiva, Danilo se colocou à favor. Segundo ele, o tema é uma premissa pelo qual ele tem como objetivo concretizar.

“Eu acho que um time que se diz do povo não pode excluir o torcedor quando todos os clubes brasileiros hoje já privilegiam o torcedor. Imagina uma pessoa que paga sócio-torcedor há 10, 20 anos, desde que iniciou, e não tem direito a nada, mas uma pessoa que tem dinheiro para comprar o sócio-proprietário tem (direito). Qual a diferença? Apenas financeira. Então queremos justamente fazer com que essas pessoas que estão no clube há muito tempo possam escolher a diretoria executiva”, explicou.

Profissionalização da diretoria e reaproximação da torcida com o Ceará

Na opinião de Danilo, existe um ponto importante para que a profissionalização interna do clube ocorra de forma eficiente: remuneração para diretores. No modelo atual, alguns cargos, como o de diretor de futebol, não recebem nenhum tipo de salário. “Não adianta a gente achar que todo mundo tem que ajudar de graça, isso não existe. Todo mundo tem seus afazeres, seu tempo dedicado, e eu acho que tem que ser uma diretoria profissional”, explicou.



Sobre o cenário que o Vovô vive, marcado por resultados negativos dentro de campo, Danilo disse que, visando a próxima temporada, é preciso que a torcida esteja “de volta a Carlos de Alencar Pinto”, algo que, na opinião dele, não aconteceu no último ano.

“Nesse momento, tudo aconteceu porque o torcedor foi afastado e excluído há muito tempo das decisões do clube. Em 2023 a gente só logrará êxito se o torcedor estiver de volta em Carlos de Alencar Pinto fazendo com que o Ceará realmente faça valer o lema de ser time do povo, porque faz muito tempo que ele é um time de poucos”, concluiu.