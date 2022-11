Novo executivo de futebol do Ceará chega ao clube nesta terça

Anunciado no último sábado, o novo executivo de futebol do Ceará, Juliano Camargo, deve se apresentar ao clube nesta terça-feira, 22. O profissional, contratado pela experiência que possui na Série B do Campeonato Brasileiro, irá se unir ao diretor de futebol, Albeci Júnior, e à diretoria na montagem do elenco para a temporada 2023.

Juliano Camargo também chega ao time com a responsabilidade de auxiliar na busca pelo novo técnico. O Ceará é atualmente o único clube da segunda divisão sem treinador. Eduardo Barroca e Leo Condé são os mais cotados para assumir a vaga no Alvinegro de Porangabuçu.

Sobre o assunto Eleição no Ceará: Jamilson defende mudança no estatuto e maior participação da torcida

Ceará anuncia contratação do executivo de futebol Juliano Camargo

Eleição no Ceará: chapa "Conselho Independente" será registrada na próxima semana

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Antes de chegar ao Ceará, o profissional estava no Criciúma há duas temporadas, tendo montado a equipe que subiu da Série C para a Série B em 2021 e participado da campanha deste ano da equipe catarinense, que ficou em 8º lugar, com 56 pontos. Antes ele havia ficado por três temporadas no Sampaio Corrêa-MA, onde conquistou um acesso para a segunda divisão e ajudou a Bolívia Querida na melhor participação dela na Série B até então — que foi superada em 2022.

Tags