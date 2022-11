Eleição no Ceará: Jamilson defende mudança no estatuto e maior participação da torcida

Candidato deu entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da rádio O POVO CBN, sábado passado, 19, e falou dos planos que quer colocar em prática caso seja eleito

Candidato à presidência do Conselho Deliberativo do Ceará, o advogado Jamilson Veras deu entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da rádio O POVO CBN, sábado passado, 19, e falou dos planos que quer colocar em prática caso seja eleito.

Antes, porém, Jamilson frisou que não se lança como situação ou oposição, mas se propõe a liderar um conselho independente, que é, inclusive, o nome da chapa encabeçada por ele. O advogado afirmou que o Ceará precisa de união no atual momento.

Na entrevista, o ex-diretor jurídico do Vovô defendeu que o estatuto do clube precisa de mudanças e comentou algumas medidas que vai colocar em pauta se assumir o conselho.

"Nós temos que ter uma reforma de estatuto urgente. Para a realidade do futebol hoje, (o estatuto) está diminuto, tem que passar por vários critérios. Uma blindagem patrimonial, porque o clube que tem muitos ativos, passar por um sistema de compliance, melhorar mecanismos de controladoria, de gestão, de fiscalização em si [...] e queremos instituir planos (de metas) plurianuais”, relatou, dando como exemplo a meta de tem uma porcentagem gradativa de atletas formados pelo Ceará no elenco principal a cada intervalo de tempo pré-determinado.

Outra proposta da chapa encabeçada por Jamilson é criar comissões temáticas. Para o advogado, será uma forma de “assessoramento e acompanhamento da diretoria executiva, para que se possa não apenas fiscalizar, mas sugerir mudanças de rumo (à diretoria executiva)".

A participação do sócio-torcedor nas eleições do Ceará também é vista com bons olhos por Jamilson Veras. Ele afirmou que a discussão é válida porque a torcida é o maior patrimônio da clube. "Nós todos entendemos que no momento é pra se discutir esse tema, com seriedade, valia e propósito", disse. Ele também comentou que pretende aproximar os torcedores de outras discussões de temas que podem fazer o clube evoluir em várias frentes e que esses torcedores tenham alguma especialidade (mercado novos).

Jamilson revelou ainda que houve tentativas de composição junto a chapa concorrente, de Danilo Lopes, mas as conversas não convergiram para o mesmo ponto. "Conversamos em diversas oportunidades, por um longo período, mas a gente tem pontos de vista diferentes quanto a forma e, às vezes, uma contundência um pouco desnecessária nesse momento”, explicou.

A chapa Conselho Independente aguarda a abertura do período de inscrições do pleito para ser lançada oficialmente. A eleição está marcada para 15 de dezembro.

