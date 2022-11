Eleição no Ceará: chapa "Conselho Independente" será registrada na próxima semana

A chapa encabeçada pelo advogado Jamilson Veras para concorrer ao Conselho Deliberativo do Ceará, denominada “Conselho Independente”, está definida. O registro deve ser feito na próxima segunda-feira, 21.

Os nomes escolhidos foram os seguintes: Galeno Taumaturgo e Augusto César para 1º e 2º vice-presidentes, respectivamente; Márcio Forti como secretário-geral, João Gualberto como secretário-adjunto e Castelo Camurça como presidente de honra.

Sobre o assunto Ceará: oposição lança chapa para eleições do Conselho Deliberativo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Pretendemos fazer uma gestão bem participativa, colaborativa, construir muita coisa que entendemos que deve mudar. O clube deve se modernizar, se abrir mais. A ideia é ser um bom conselho independente, como estamos formando, e termos uma função bem fiscalizada, com metas”, disse Jamilson Veras.

O líder do grupo promete uma campanha propositiva. As eleições para o Conselho Deliberativo do Ceará vão ocorrer no dia 15 de dezembro.



Tags