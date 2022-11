Ceará trabalha para anunciar novo executivo de futebol até segunda-feira, 21

Com a saída de Sérgio Dimas, o Alvinegro corre contra o tempo para definir quem será o novo executivo de futebol. O cargo é importante para a construção do planejamento visando 2023

Com a saída de Sérgio Dimas, o Alvinegro de Porangabuçu está no mercado em busca de um executivo de futebol. O Esportes O POVO apurou que o clube trabalha para anunciar o novo nome para o cargo até segunda-feira, 21.



A contratação do executivo de futebol está entre as principais prioridades da diretoria alvinegra no momento. O cargo exerce papel fundamental no processo de elaboração — e execução — do planejamento da equipe visando a próxima temporada.



Sobre o assunto Ex-Ceará, Tiago Nunes é anunciado como novo treinador do Sporting Cristal, do Peru

Jamilson Veras vai concorrer à eleição do Conselho Deliberativo do Ceará

Ceará anuncia permanência de PC Gusmão no cargo de coordenador técnico

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre as responsabilidades de um executivo de futebol estão gerir departamentos, representar o clube em negociações externas, que envolve contratações de treinadores e jogadores, além de planejar e administrar o orçamento para o ano em questão.



Por isso, existe pressa pela definição de quem será o novo executivo de futebol do Vovô. No cenário atual, a realidade para a próxima temporada está repleta de incertezas, tanto em relação à montagem do elenco, como também na composição da comissão técnica.



Após o anúncio do executivo, as atenções deverão ser voltadas para a busca de um treinador. Juca Antonello, embora efetivado na reta final do Brasileirão, não seguirá como técnico da equipe principal.