Ceará anuncia permanência de PC Gusmão no cargo de coordenador técnico

Clube ainda avaliava a continuidade do profissional no cargo em meio à reestruturação para a próxima temporada, quando a equipe disputará a Série B do Brasileirão

O Ceará segue focado na formação da equipe técnica para a temporada 2023. O clube anunciou nesta quinta-feira, 17, a permanência de Paulo César Gusmão como coordenador técnico. O futuro do profissional no Alvinegro ainda era indefinido, conforme havia apurado o Esportes O POVO, em meio à reestruturação para a próxima temporada, quando a equipe disputará a Série B do Campeonato Brasileiro.

PC Gusmão se disse contente pela permanência e traçou objetivos para a temporada 2023 do Alvinegro do Porangabuçu. “É uma imensa satisfação continuar no Ceará para 2023, participando da reconstrução do nosso clube e do resgate da autoestima, da confiança e da credibilidade e de tudo mais que a gente sabe que nosso clube tem”, reforçou.

“Vamos precisar estar unidos para fazer um Ceará forte, para que, no final da temporada, estejamos comemorando conquistas. Que estejamos imbuídos de um sentimento de luta, sacrifício para que a gente possa estar juntos. Mais uma vez, peço a confiança da torcida, pois vamos trabalhar muito para dar alegrias à Nação Alvinegra”, completou.

Anunciado para o cargo no fim de outubro, após saída de Armando Desessards, PC Gusmão está na sua quarta passagem pelo Ceará Sporting Club. O profissional chega ao Porangabuçu depois de experiências como dirigente no Vasco da Gama e no Londrina.

Passagens pelo Ceará

PC Gusmão acumula três passagens pelo Ceará na função de treinador. Em 2009, assumiu o time no meio da Série B e levou o time à elite do futebol nacional do ano seguinte. Ele ainda treinou a equipe em 2012 e em 2014. Agora como Coordenador Técnico, PC esteve na comissão técnica do Ceará nos quatro últimos jogos do Brasileirão 2022.



