Jamilson Veras vai concorrer à eleição do Conselho Deliberativo do Ceará

O ex-diretor jurídico do Ceará, Jamilson Veras vai concorrer à presidência do Conselho Deliberativo do clube. A chapa encabeçada pelo advogado deve ser registrada até a manhã de sexta-feira, 17. O pleito, portanto, terá disputa.

Havia uma possibilidade da chapa “Conselho de Todos”, de oposição à atual gestão, lançada na noite de quarta-feira, 16, ser a única a concorrer, desde que alguns ajustes fossem feitos, mas o Esportes O POVO apurou que o líder da composição, Danilo Lopes, não aceitou mudanças nos nomes escolhidos para compor a mesa diretora.

O ex-presidente do Ceará, Humberto Aragão, era um dos cotados para concorrer pela situação, mas acabou desistindo de participar do pleito. Com isso, o nome de Jamilson, que era tido como opção, se solidificou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em conversa com o Esportes O POVO, no entanto, Jamilson Veras garantiu que a chapa que irá registrar não será composta por ninguém que já integra o Conselho ou que estava na diretoria executiva, mas por nomes novos.

“A gente pensa em um (Conselho do) Ceará unido, propositivo, independente, mas sereno. Nada com sentimento belicoso”, comentou o advogado.

As inscrições de chapas para concorrer nas eleições precisam ser feitas até 1º de dezembro. Somente sócio-proprietários podem votar e ser votados. O votação está marcada para o próximo dia 15.



Tags