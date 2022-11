Ex-Ceará, Tiago Nunes é anunciado como novo treinador do Sporting Cristal, do Peru

Tiago Nunes, ex-Ceará, é o novo treinador do Sporting Cristal. O brasileiro, anunciado nesta quinta-feira, 17, pelo time peruano, estava sem clube desde março, quando foi demitido pelo Ceará após eliminações precoces no Campeonato Cearense e Copa do Nordeste.



Com o Sporting Cristal, Tiago Nunes terá a oportunidade de disputar a Copa Libertadores. O time do Peru, entretanto, terá que encarar a segunda fase preliminar do torneio em busca da classificação à fase de grupos. Nesta temporada, os “Los Celestes”, como é conhecido, conquistou o vice-campeonato da Liga Peruana.



Passagem pelo Ceará



Tiago Nunes chegou ao Ceará sob grande expectativa, sobretudo pelo ótimo trabalho que protagonizou no Athletico-PR. Contratado pelo Vovô no fim de agosto de 2021, o treinador conseguiu melhorar a equipe ao ponto de chegar, nas últimas duas rodadas, dependendo somente de si para conquistar uma vaga na Libertadores. O empate com o América-MG no Castelão e a derrota para o sub-20 do Palmeiras, entretanto, impediram a classificação.



Mantido para 2022, Tiago Nunes não conseguiu repetir os bons desempenhos da temporada anterior. Sob seu comando, o Vovô foi eliminado pelo Iguatu no Campeonato Cearense e pelo CRB na Copa do Nordeste em contextos bem semelhantes: ambos aconteceram nas quartas de final e por meio de disputa de pênalti.



No fim de março, o treinador foi demitido do Alvinegro de Porangabuçu e não assumiu nenhum outro time ao longo do ano. Tiago Nunes, inclusive, continuou morando em Fortaleza durante este período afastado da beira do campo.