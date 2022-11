Ceará oficializa saída do executivo de futebol Sérgio Dimas

No Alvinegro de Porangabuçu desde o fim da temporada de 2019, o profissional atuou em diferentes funções internas no clube

O Ceará oficializou nesta terça-feira, 15, que Sérgio Dimas, executivo de futebol, não faz mais parte do clube. No comunicado, o Alvinegro de Porangabuçu externou gratidão pelos serviços prestados e desejou sorte na continuidade da carreira do dirigente.

O profissional chegou no Vovô no fim da temporada de 2019 para substituir Marcelo Segurado na função de gerente de futebol. Posteriormente, com a demissão de Jorge Macedo, Sérgio Dimas passou a atuar internamente como executivo de futebol.

Diante do rebaixamento para a Série B, a tendência é de uma reformulação intensa no departamento de futebol do Ceará. Paulo César Gusmão, que chegou na reta final do Brasileirão como coordenador técnico, tem futuro indefinido no clube. Em conversa com o Esportes O POVO, PC afirmou que “aguarda a posição da diretoria” sobre sua permanência ou não para 2023.