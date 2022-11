Guilherme Castilho pede desculpas à torcida do Ceará por rebaixamento

O meio-campista Guilherme Castilho, do Ceará, utilizou as redes sociais para pedir desculpas ao torcedor alvinegro pelo rebaixamento do clube à Série B do Brasileiro de 2023. A mensagem foi publicada na manhã desta segunda-feira, 14.

“Fim de temporada. Encerramos com um sentimento triste, amargo e de uma maneira que nenhum de nós desejava. Pedimos desculpas a instituição Ceará Sporting Club, e principalmente a toda nossa torcida, que sempre esteve conosco e nos apoiou incondicionalmente”, escreveu.

Castilho, no entanto, atuou em apenas 14 partidas pelo Vovô, sendo 13 na Série A, e tendo começado como titular nove vezes. Marcou dois gols com a camisa alvinegra.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O vínculo dele com o Vovô vai até 2027 e deve ser aproveitado na temporada 2023. O camisa 40, inclusive, prometeu ajudar a recolocar o Vovô na Série A de 2024. “Vamos trabalhar firme e com muita entrega, e juntos, vamos recolocar o Ceará entre os grandes, que é onde merece estar. É uma honra vestir essa camisa. Orgulho de ser Vozão”, publicou.

Comprado por 9,6 milhões, junto ao Atlético-MG, a maior contratação da história do futebol cearense, Castilho tem 65% dos seus direitos econômicos com o Ceará, que ainda pagará quatro parcelas semestrais de R$ 2 milhões ao Galo.



Tags