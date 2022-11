Em entrevista coletiva após a vitória do Ceará por 4 a 1 sobre o Juventude no último domingo, 13, Juca Antonello enfatizou que “ninguém, nenhum jogador e nenhuma pessoa é maior do que o clube”. Segundo o treinador, a frase foi dita pelo lateral-esquerdo Bruno Pacheco, momentos antes da equipe entrar em campo para a partida contra o clube gaúcho.

Diante do rebaixamento do Vovô para a Série B, que protagonizou uma péssima campanha no returno do Brasileirão, Juca, efetivado no comando técnico do Alvinegro após a demissão de Lucho González, ressaltou que a palavra para o Ceará no atual contexto é “humildade”.

Sobre o assunto Robinson avisa a conselheiros que seguirá na presidência do Ceará, diz jornalista

Ceará se despede da Série A do Brasileirão com goleada sobre Juventude

“A palavra é humildade. Ninguém, nenhum jogador, nenhuma pessoa é maior do que o clube. Nenhuma pessoa, nenhum jogador, nenhum funcionário é maior do que o clube. Então essa palavra me marcou na hora que a gente fechou na roda, na hora que ele (Bruno Pacheco) falou, e faz todo sentido. Que tenhamos um pouco mais de humildade, todos nós, que fazemos parte do clube, para que no próximo ano, com a gente estando aqui ou não, o clube consiga voltar para o lugar em que ele tem que estar”, disse Juca.



Robinson de Castro segue na presidência

O então 1º vice-presidente do Ceará, Humberto Aragão, renunciou ao cargo nesta segunda-feira, 14, um dia após a equipe se despedir da Série A do Campeonato Brasileiro. À coluna do jornalista Lucas Mota, o ex-dirigente confirmou que Robinson de Castro não renunciará e seguirá como presidente do Alvinegro em busca do acesso para a primeira divisão em 2023.