Vina sai de campo chorando após rebaixamento do Ceará

Um dos principais jogadores do Ceará, o meia Vinicius Vina saiu de campo chorando na Ressacada nesta quarta-feira, 9, após o rebaixamento do Ceará. A equipe teve a queda decretada após derrota diante do Avaí por 2 a 0 fora de casa.

Dos jogadores do Alvinegro de Porangabuçu, Lima foi quem falou com a imprensa após o descenso do Vovô. Ele pediu desculpa ao torcedor e descreveu as falhas do ano como motivo para a queda do grupo.



"Não foi nesse jogo que a gente caiu. Já vem no decorrer (do ano) muitas falhas. Infelizmente aconteceu. Agora vamos descansar, refletir o que foi esse ano. Muitas coisas erradas tanto dentro quanto fora de campo, mas é levantar a cabeça e pensar em 2023, para gente voltar forte para a Série A depois", disse.



