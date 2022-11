Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

A campanha do Ceará no Brasileirão de 2022 teve como saldo final o rebaixamento da equipe para a Série B de 2023. O descenso do time passa por uma série de fatores como mudanças de técnicos, alto número de gols tomados e baixa produtividade dos atacantes.

Dos 30 gols marcados pela equipe alvinegra, apenas 19 saíram dos pés dos jogadores da posição. Dos oito atletas dessa parte do campo, três não balançaram as redes em nenhuma ocasião, mesmo que cada um desses tenham entrado em campo em mais de 10 jogos pela Série A.

Iury Castilho, Jhon Vásquez e Matheus Peixoto entraram em campo 13 vezes e o máximo que produziram foi duas assistências, sendo uma de Castilho e outra de Peixoto. Vásquez, que havia sido contratado no final de junho, não participou ativamente de nenhum tento na Série A.

O jogador que mais marcou gols foi Mendoza, com 10 tentos e 1 assistência, mas os números dele caíram bastante no returno. Ao todo, o atleta entrou em campo em 29 dos 37 jogos já disputados pelo Ceará.

No ranking número de gols do Ceará pelo Brasileirão, logo após ele vem Jô e Cléber. Os dois centroavantes marcaram três gols cada. O atleta ex-Corinthians entrou em campo em 15 partidas, enquanto o veterano entrou em campo 20 vezes na competição. Nenhum deles deu qualquer assistência.

Zé Roberto, que atuou em 21 jogos, balançou as redes apenas duas vezes e deu uma só assistência. Erick, que participou de 23 partidas, marcou 1 gol e não deu qualquer passe para gol para qualquer colega no Brasileirão.

Veja números dos atacantes do Ceará no Brasileirão Série A 2022

- Mendoza

29 jogos

2339 minutos jogados

10 gols

1 assistência

- Jô

15 jogos

980 minutos jogados

3 gols

0 assistências

- Cléber

20 jogos

918 minutos jogados

3 gols

0 assistências

- Zé Roberto

21 jogos

728 minutos jogados

2 gols

1 assistência

- Erick

23 jogos

961 minutos jogados

1 gol

0 assistências

- Matheus Peixoto

13 jogos

466 minutos jogados

0 gols

1 assistência

- Jhon Vásquez

13 jogos

408 minutos jogados

0 gols

0 assistências

- Iury Castilho

13 jogos

516 minutos jogados

0 gols

1 assistência

Fonte: O Gol

