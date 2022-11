Com virose, Bruno Pacheco desfalca Ceará e não enfrenta o Avaí pela Série A

O Ceará terá um importante desfalque na equipe titular no duelo de logo mais, contra o Avaí, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Bruno Pacheco desenvolveu um quadro viral e, por isso, não poderá entrar em campo às 19 horas desta quarta-feira, 9, na Ressacada, em Florianópolis.

Dessa forma, o profissional de 30 anos será o sexto desfalque do Alvinegro de Porangabuçu para a partida diante do Leão da Ilha. Os atletas Rodrigo Lindoso, Lucas Ribeiro, Matheus Peixoto, Messias e Michel Macedo estão entregues ao departamento médico do clube.

Por outro lado, o técnico Juca Antonello terá o retorno de um dos principais jogadores do Ceará no ano. O atacante Mendoza se recuperou de uma lesão muscular e será titular contra o Avaí. A última partida do colombiano foi no dia 23 de outubro, na derrota de 1 a 0 para o Atlético-GO.

Veja a situação detalhada dos atletas que estão no DM do Ceará:

Lindoso: com tendinite no joelho, segue tratando com fisioterapia.

Lucas Ribeiro: com lesão ligamentar no joelho direito, realiza fisioterapia pré-operatória.

Matheus Peixoto: Segue em tratamento fisioterapêutico

Messias: lesão muscular na panturrilha esquerda.

Michel Macedo: lesão de ligamento colateral medial do joelho direito. Segue em tratamento com fisioterapia.

Bruno Pacheco: atleta desenvolveu um quadro viral que o tirou da partida.



