Ceará: Cléber será julgado no STJD por expulsão contra o Fluminense

O atacante Cléber, expulso na partida contra o Fluminense, teve seu julgamento marcado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A sessão será realizada na sexta-feira, 11, às 11 horas, no Rio de Janeiro. Na partida diante da equipe carioca, o jogador recebeu seu terceiro cartão vermelho atuando com a camisa do Ceará em jogos válidos pela Série A desde 2020.

Cléber cumpriu suspensão automática na derrota para o Corinthians, pela 36ª rodada. Agora, pode retornar contra o Avaí, nesta quarta-feira, 9, em Santa Catarina. No julgamento, o atleta pode ser punido com até mais cinco jogos de suspensão, conforme explica o artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Conforme o site oGol, Cléber, que chegou em 2020 no Vovô, já fez 120 jogos pelo Alvinegro e tem 22 gols marcados. Na atual temporada, fez 19 partidas no Brasileirão e marcou três tentos. Em todas suas expulsões pela competição nacional, três ao todo, o jogador foi penalizado com o segundo cartão amarelo e, em seguida, tomou o vermelho.



