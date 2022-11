Cuiabá empata com Palmeiras e Ceará segue vivo na luta contra o rebaixamento

Para não ser rebaixado na próxima rodada, o Vovô tem a obrigação de vencer o Avaí na Ressacada e torcer por um tropeço do Cuiabá diante do Atlético-MG no Mineirão

O empate entre Cuiabá e Palmeiras manteve o Ceará vivo na luta contra o rebaixamento para a Série B, mas o cenário ainda é muito complicado. Restando dois jogos para o fim do Brasileirão, o Alvinegro de Porangabuçu tem a obrigação de vencer o confronto contra o Avaí na próxima quarta-feira, 9, na Ressacada (SC), e ainda depende de tropeços dos concorrentes diretos para chegar na última rodada com possibilidades de permanência na elite nacional.

Além do jogo do Cuiabá, outras duas partidas foram importantes para as pretensões do Vovô. O Coritiba, que também lutava na parte de baixo da tabela, venceu o Flamengo e se garantiu matematicamente na Série A de 2023. O Atlético-GO empatou com o Fortaleza na Arena Castelão, igualou os 34 pontos do Alvinegro e ultrapassou pelo critério de desempate, jogando a equipe cearense para a 18ª colocação.

Agora, a diferença do Ceará em relação ao Cuiabá, primeiro time fora da zona de rebaixamento, é de quatro pontos. Isso significa que, para chegar na última rodada com chances, o escrete preto-e-branco precisa, além de vencer o Avaí, torcer para que o Cuiabá pelo menos empate com o Atlético-MG no Mineirão. Em caso de vitória do Dourado, o Vovô será automaticamente rebaixado.