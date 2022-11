Sem Mendoza, Ceará embarca para São Paulo

Atacante colombiano não se recuperou da lesão na coxa esquerda e não seguiu com a delegação alvinegra para a capital paulista, ondo o Vovô vai enfrentar o Corinthians neste sábado

A delegação do Ceará seguiu viagem para São Paulo no começo da tarde desta sexta-feira, 4. O atacante Mendoza não se recuperou do edema na posterior da coxa esquerda e não integrou a delegação.

O colombiano é apenas um dos desfalques do Vovô para enfrentar o Corinthians, sábado à noite, 5, na Neo Química Arena. Além dele, estão fora o atacante Cléber, suspenso pela expulsão diante do Fluminense, além dos zagueiros Messias e Lucas Ribeiro, o volante Rodrigo Lindoso, o lateral-direito Michel Macedo e o atacante Peixoto, todos no departamento médico.

Com isso, a provável escalação do Ceará para enfrentar o Timão é a seguinte: João Ricardo; Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral e Richardson; Lima Vina e Erick; Jô.

Juca Antonello pode optar também por escalar uma equipe com três volantes. Se isso acontecer, Erick deve perder a vaga para o volante Richard Coelho.

+Richard, do Ceará, revela que sofreu ameaças de morte: "Lamento que passemos por isso"



O Alvinegro desembarca em São Paulo às 17 horas desta sexta, por isso não treinará na capital paulista. A partida contra o Corinthians está marcada para às 20h30min do sábado, válido pela 36ª rodada da Série A.

