Corinthians tem quatro baixas para enfrentar o Ceará; confira

O Ceará visita o Corinthians neste sábado, 5, às 20h30min, precisando de uma vitória para permanecer firme na briga contra o rebaixamento e o Vovô conta com os desfalques dos donos da casa para sair com os três pontos. O time paulista não terá a disposição os atacantes Júnior Moraes, Gustavo Silva e Adson, além do volante Maycon.

Adson se recupera de uma cirurgia no apêndice e trata um estiramento na coxa esquerda, enquanto Gustavo Silva rompeu o ligamento do joelho direito e está fora da temporada. Já Júnior Moraes e Maycon estão sendo preparados fisicamente para 2023, tendo em vista que sofreram com constantes lesões ao longo do ano.

O técnico Vítor Pereira conta com os retornos de Renato Augusto e Balbuena, que estão recuperados de lesão. O zagueiro atuou como titular contra o Flamengo e o meia entrou na reta final do segundo tempo.

Corinthians e Ceará se enfrentaram 11 vezes desde que os cearenses retornaram para a elite do futebol nacional, em 2018. Neste recorte, são cinco vitórias do Vovô, quatro derrotas e dois empates.



