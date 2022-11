PC Gusmão avalia Ceará no Z-4 e cita trabalho psicológico por recuperação

O coordenador técnico do Ceará, PC Gusmão, falou com a imprensa em apresentação na tarde desta quinta-feira, 3. Retornando no momento em que o Alvinegro de Porangabuçu luta pela permanência na Série A, o profissional citou, diretamente e indiretamente, a própria percepção sobre quais os motivos fizeram o grupo entra na zona Z-4 e explicou qual trabalho tem realizado para melhorar o desempenho do elenco nessa reta final.

Ao avaliar a temporada geral, PC evitou "ser injusto" e não quis nomear diretamente motivos para o baixo desempenho do time no Brasileirão, mas citou a troca de técnicos e de "metodologias" como algo que interferiu.

"É difícil você fazer uma avaliação sem estar presente, é injusto porque você não sabe o que aconteceu. Tiveram grandes treinadores aqui, profissionais com trabalho no futebol brasileiro, então é difícil precisar uma situação que traga essa consequência como momento final. Essa oscilação, essas trocas, com certeza interferem bastante. Você troca as metodologias de trabalho. Quando você não tem uma medida padrão e uma metodologia única de trabalho, quando você vai buscar profissionais no mercado, você corre o risco de uma interrupção de trabalho e início de outro que interfira na performance da equipe", falou.

O novo coordenador técnico do Vovô também descreveu etapas mal executadas do planejamento como motivo para a atual posição do clube na Série A. Com 34 pontos, o Vovô ocupa a 17ª posição na tabela, com 35 de 38 jogos já disputados.

"Precisa ganhar (para não ser rebaixado). A sua (pergunta) vem num momento da minha chegada, então não posso te responder a fundo, pois eu vivi do sábado pra cá. Não posso ser injusto nas minhas colocações. Pelo momento, muito erro aconteceu. Não ia chegar num momento desse com todas as etapas de um planejamento bem feito", disse ainda.

Desempenho e trabalho psicológico como chaves para recuperação do Ceará

Além de falar dos problemas do Ceará na temporada e no que os ocasionaram, PC Gusmão especificou quais trabalhos tem executado na busca pela recuperação do time. Nos três jogos que restam para disputar, o coordenador técnico crê que o grupo deve focar em melhorar o desempenho.

"Não adianta ficar focando em resultado, vitórias, pois você tem que focar no desempenho. O bom desempenho individual é que vai dar resultado coletivo. A gente vai trabalhar o individual para que o coletivo seja favorecido. Aqueles que vão se sentir mais vulneráveis é onde a gente vai atuar. O mais importante é que possamos contar com eles inteiros, que a gente possa estar bem representado dentro de campo", destacou.

Para alcançar o bom desempenho, PC revelou que tem trabalho especialmente o aspecto psicológico dos jogadores. "Procurei conversar com os chefes de todos os departamentos para que todos os aspectos do jogo a gente pudesse estar bem equilibrado, no aspecto físico, técnico, tático e o mais importante no momento, o psicológico. O aspecto psicológico interfere diretamente nas nossas ações, decisões. Dividimos esse aspecto em três situações: o cognitivo, que é a inteligência pro jogo, o comportamental, que é a forma como você vai reagir dentro do jogo, pois a partida é circunstancial, e a outra é o espírito de equipe, como eles estão em compensação. As minhas virtudes conseguem equilibrar a fraqueza do outro? Um pode pensar pelo outro? Em cima disso que a gente vem trabalhando com muita conversa e observação para o comportamento melhorar. O aspecto psicológico é o que mais nos interessa no momento, pois às vezes você tem todos os aspectos estão equilibrados, mas se o psicológico e o comportamental oscilar, aí você passa a duvidar de si mesmo e isso é ruim pra você e para a equipe", finalizou.

Próximo jogo do Ceará

O Ceará volta a entrar em campo no final de semana. A equipe de Porangabuçu enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, no próximo sábado, 5, às 20h30min, pela 36ª rodada do Brasileirão.

