Richard, do Ceará, revela que sofreu ameaças de morte: "Lamento que passemos por isso"

Richard Coelho, atleta do Ceará, revelou por meio de uma postagem no Instagram que tem sofrido ameaças ofensivas e até de morte nos últimos dias. No comunicado, o volante do Alvinegro de Porangabuçu lamentou o ocorrido e enfatizou que medidas judiciais já foram tomadas.

“Nos últimos dias, recebi algumas mensagens ofensivas e até mesmo ameaças de morte. Por precaução e segurança, já fiz o B.O (boletim de ocorrência) na justiça e o assunto está com meus advogados. Lamento que passemos por isso. Somos profissionais e buscamos sempre o melhor para a nossa profissão e também para nossa família. Vou seguir trabalhando sempre almejando o topo. Que esses fatos lamentáveis não se repitam, nem comigo, nem com ninguém”, compartilhou.

Contratado no início da temporada, o volante tem vínculo com o Vovô até 2024. Mesmo com cinco treinadores diferentes passando por Porangabuçu neste ano, Richard manteve-se como titular. Ao todo, o atleta totaliza 42 jogos com a camisa preto-e-branco e três assistências.