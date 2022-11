Copinha: veja os adversários e as sedes dos times cearenses

A Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou nesta quinta-feira, 3, o sorteio dos grupos para a 53ª edição da Copa São Paulo. A Copinha, como é conhecida, acontecerá entre os dias 2 e 25 de janeiro e os times cearenses já possuem seus adversários definidos.



Ao todo, o Ceará terá quatro representantes: Floresta-CE, Pague Menos-CE, Ceará e Fortaleza. O torneio será realizado no estado de São Paulo, com os jogos das equipes cearenses sendo realizados no local definido pelo seu grupo.

Confira os adversários e as sedes

Grupo 5 (Jaú)

XV de Jaú

Flamengo

Aparecidense-GO

Floresta-CE

Grupo 13 (Guaratinguetá)

Atlético Guaratinguetá

Goiás

Gama

Pague Menos-CE

Grupo 22 (Alumínio)

Sharjah Brasil-SP

Ceará

Madureira

Rio Claro-SP

Grupo 31 (São Paulo)

Juventus

Fortaleza

Remo

São Caetano

Sobre o torneio

A competição é conhecida por revelar jogadores das categorias de base. Exemplos disso são Vinícius Júnior, Endrick e outros, que saíram da Copinha para o elenco principal de seus clubes.



A taça do torneio será disputada por 128 times e o formato segue o mesmo da temporada passada: 32 grupos, com quatro equipes em cada um deles, sendo que apenas dois destes avançam para o mata-mata. Nesta fase, o mando de campo fica para quem obteve a melhor campanha.



Com decisão marcada para o dia 25 de janeiro, o estádio só será decidido quando as duas equipes finalistas já estiverem definidas.