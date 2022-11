Com vitória do Cuiabá, Ceará vê rebaixamento se aproximar e "seca" Coritiba

Rival direto do Ceará, Cuiabá venceu Botafogo. O cenário pode piorar caso o Coritiba, outro clube que disputa a permanência com o Vovô, vença o Juventude nesta quarta-feira, 2

O Ceará viu a luta contra o rebaixamento se complicar ainda mais com a vitória do adversário direto, o Cuiabá, na noite dessa terça-feira, 1º. O cenário pode piorar caso o Coritiba, outro clube que disputa a permanência com o Vovô, vença o Juventude nesta quarta-feira, 2.

Se o Coxa somar três pontos, o Alvinegro do Porangabuçu poderia ser rebaixado para a Série B na próxima rodada do Brasileirão, a 36ª. Nesta projeção, o Vovô cairia de forma antecipada se perdesse para o Corinthians e Coritiba e Cuiabá vencessem Flamengo e Palmeiras.

No momento, o Ceará tem 34 pontos e ocupa a 17ª posição, na zona de rebaixamento. O Cuiabá, 15º, chegou a 37 pontos com a vitória sobre o Botafogo. O Coritiba aparece em 16º com 35 pontos. Um triunfo sobre o Juventude, lanterna do Brasileiro, colocaria os paranaenses com 38 pontos na tabela.

Desta forma, na 36ª rodada, se Coxa e Dourado vencessem, alcançariam 41 e 40 pontos, respectivamente. Caso o Ceará fosse derrotado para o Corinthians, o time de Porangabuçu estacionaria nos 34.

Caso esta projeção se concretizasse, o Ceará chegaria para as duas últimas rodadas do Brasileirão, com apenas seis pontos em disputa, já rebaixado. O máximo que o Vovô poderia alcançar com duas vitórias seria 40 pontos. Mesmo que o Cuiabá perdesse os dois jogos finais, o Alvinegro igualaria em pontuação com o adversário, mas não o ultrapassava na tabela porque teria menos triunfos no campeonato do que o rival.

"Secar" o Coritiba

Ao Ceará resta "secar" o Coritiba na noite desta quarta-feira. Os paranaenses entram em campo às 19 horas para visitar o Juventude. Qualquer tropeço do Coxa deixa o Vovô com condições de ultrapassar o adversário na próxima rodada.

Atlético-GO pode passar o Ceará

O Atlético-GO pode ultrapassar o Ceará nesta quarta-feira, 2, caso supere o Santos em duelo marcado para as 19 horas. Os goianos estão em 16º com 33 pontos, um ponto a menos do que o Vovô.

Próximo rival

O próximo compromisso do Ceará será no domingo, 5, diante do Corinthians, na Neo Química Arena, em partida válida pela 36° rodada. A bola vai rolar às 20h30min.

No Z-4, o Vovô ocupa a 17ª posição com 34 pontos. Faltam três rodadas para o fim do Brasileirão.

