Ceará empata com Flamengo no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil sub-20

Em partida válida pela semifinal da Copa do Brasil sub-20, o Ceará empatou com o Flamengo por 0 a 0. O primeiro jogo do confronto que classificará uma das equipes à final da competição de base ocorreu na tarde desta segunda-feira, 31, no estádio da Gávea, no Rio de Janeiro. O jogo de volta acontece na sexta-feira, 4, às 19 horas, em local ainda a ser definido.

O primeiro duelo foi marcado pela criação de boas oportunidades, apesar do ritmo morno durante os 45 minutos iniciais. Cristian, goleiro do Vovô, realizou boas intervenções e garantiu que o Ceará não saísse derrotado.

O jogo melhorou depois dos 30 minutos do primeiro tempo, quando o Alvinegro passou a criar mais chances, incomodando o Flamengo. No entanto, o arqueiro do rubro-negro carioca fez defesas importantes em finalizações dos meninos do escrete de Porangabuçu.

Para ser finalista da Copa do Brasil sub-20, o Vovô precisará vencer o jogo de volta. Em caso de um novo empate, a equipe que avança será conhecida através das penalidades máximas. A decisão da competição será realizada em partida única, com local escolhido pela CBF. A outra semifinal envolve Palmeiras e Internacional.



