Sem margem para erros, Ceará enfrenta o Fluminense buscando sair do Z-4 da Série A

Sem margem para cometer novos erros no Brasileirão, o Ceará enfrenta o Fluminense nesta segunda-feira, 31, às 20 horas, na Arena Castelão, precisando superar o contexto caótico que o clube vive para ter chances de escapar da zona de rebaixamento ao término da 35ª rodada. Na 17º posição, o Vovô não só precisa vencer o decisivo confronto diante do clube carioca, como também torcer contra o Cuiabá (16º).

Com 34 pontos, o escrete preto-e-branco está empatado com o time mato-grossense, mas leva desvantagem no critério de desempate por ter menos vitórias na competição. Desta forma, um triunfo do Alvinegro e um empate do Cuiabá com o Botafogo, cujo duelo acontece no Rio de Janeiro, é o suficiente para que o Vovô deixe o Z-4. No melhor das hipóteses, contando também com um tropeço do Coritiba diante do Juventude em Caxias do Sul, a equipe cearense alcançaria a 15º colocação.

Um empate do Ceará com o Fluminense até pode ser o suficiente para que o clube saia da zona de rebaixamento, mas para isso o Cuiabá teria que perder e o Atlético-GO (18º) não vencer o Santos em Goiânia. O Dourado joga na terça-feira, 1º de novembro, enquanto o Dragão entra em campo somente na quarta, 2.

O cenário em que a partida acontecerá, porém, compõe outros desafios ao Alvinegro. O primeiro é a ausência de torcida na arquibancada do Castelão, já que o STJD puniu o Vovô com seis jogos com portões fechados pela invasão de campo na partida contra o Cuiabá, na 32º rodada. Além disso, o time de Porangabuçu chega para o embate sob o comando do auxiliar técnico Juca, que assumiu a missão de treinar o elenco nos quatro jogos restantes do torneio após Lucho González ser demitido do cargo na sexta-feira, 28.

Outro problema que precisa ser solucionado pelo Ceará é a dificuldade para vencer jogos no Brasileirão. Das últimas 16 partidas disputadas, o Vovô conquistou somente uma vitória - ao todo, são oito jogos consecutivos de jejum. Como mandante, o Alvinegro tem o segundo pior desempenho entre todos os times que estão na elite, com três triunfos, oito empates e seis derrotas em 17 duelos, o que representa rendimento de 33,33%.

O Fluminense, por outro lado, vive uma realidade diferente no torneio. Na quarta colocação, o Tricolor das Laranjeiras briga por uma vaga na fase de grupos da Libertadores e costuma ser um adversário complicado atuando longe do Maracanã. Como visitante, o clube carioca possui 49% de aproveitamento, o quarto melhor do campeonato ao lado de Flamengo e Atlético-MG.

Desfalques e retornos

Para a partida, Juca Antonello terá alguns problemas para a montagem do time. O treinador não poderá contar com Luiz Otávio, suspenso, e tem Messias com condição de jogo incerta. Gabriel Lacerda e Marcos Victor surgem como favoritos para formar a dupla de zaga. Os atacantes Mendoza e Jhon Vásquez também são dúvidas para o embate. Peixoto, Lindoso e Richard Coelho seguem entregues ao departamento médico

Em compensação, o centroavante Jô, impedido de entrar em campo na rodada anterior por uma punição da FIFA, volta a ficar à disposição e pode atuar, assim como Richardson, que retorna de suspensão.

Ceará x Fluminense

Ceará

4-3-3: João Ricardo; Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, Marcos Victor e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Richardson e Vina; Mendoza (Erick), Jô e Lima. Técnico: Juca Antonello

Fluminense

4-5-1: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Nino e Cristiano; André, Matheus Martinelli, Yago Felipe, Ganso e Arias; Cano. Técnico: Fernando Diniz

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e horário: segunda-feira, 31, às 20 horas

Arbitragem: Raphael Claus (SP) - FIFA

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) - FIFA e Neuza Inês Back (SP) - FIFA

VAR: Rafael Traci (SC)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, Premiere e Sportv