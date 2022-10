Série A: Ceará leva vantagem diante do Fluminense em retrospecto como mandante

Na 17ª posição, o Vovô não só precisa vencer o decisivo confronto diante do clube carioca, como também torcer por tropeços de Cuiabá (16º) e Coritiba (15º) para sair do Z-4 da competição

O Ceará enfrenta o Fluminense, nesta segunda-feira, 31, às 20 horas, na Arena Castelão, em duelo decisivo da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atuando em casa, o Vovô leva vantagem sobre o Tricolor Carioca no retrospecto pela Série A.

Em 11 partidas disputadas pelo Brasileirão, o Alvinegro soma seis vitórias, enquanto o Fluminense tem cinco. Em todas as competições, o Vovô acumula sete triunfos contra seis do Flu. As equipes nunca empataram jogando no Gigante da Boa Vista

No histórico recente, de 2018 para cá, o Ceará também leva a melhor em casa. Em quatro jogos, a equipe derrotou o Flu em três oportunidades e perdeu apenas uma vez. No ano passado e em 2018, o Alvinegro do Porangabuçu venceu por 1 a 0, enquanto em 2019 triunfou pelo placar de 2 a 0. O único revés neste recorte foi na edição de 2020, quando foi derrotado por 3 a 1.

No retrospecto geral, o Fluminense possui resultados melhores. Em 25 jogos, foram 11 vitórias dos cariocas contra sete dos cearenses, além de sete empates. Pelo Brasileirão, o Flu soma dez triunfos e o Vovô tem seis. O empate aconteceu em cinco ocasiões.

Duelo decisivo

Na 17ª posição, o Vovô não só precisa vencer o decisivo confronto diante do clube carioca, como também torcer contra Cuiabá (16º) e Coritiba (15º) para sair do Z-4. O Ceará terá a ausência da sua torcida na arquibancada do Castelão, já que o STJD puniu o Vovô com seis jogos com portões fechados pela invasão de campo na partida contra o Dourado. O time chega para o embate sob o comando do auxiliar técnico Juca, que assumiu a missão de treinar o elenco nos quatro jogos restantes do certame após Lucho ser demitido.



